عمليات بغداد تعلن إعتقال متهمين بالإرهاب والتسليب وضبط أسلحة غير مرخصة

2021/03/14 | 12:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، إعتقال متهمين بالإرهاب والتسليب وضبط أسلحة غير مرخصة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.وجاء في بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في لواء المشاة الـ(27) واصلت تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش في جانب الكرخ تمكنت خلالها من اعتقال عدد من المتهمين …

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