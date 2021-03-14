الاطاحة بأحد تجار المخدرات في الرمادي

2021/03/14 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، الاطاحة باحد تجار المخدرات في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز، إنه "بمراقبة مكثفة ومعلومات استخبارية دقيقة اشارت لتواجد احد تجار المخدرات في منطقة البو عساف بالرمادي الانبار تم على اثرها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار الى قيام مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض علية وتضبط بحوزته حبوب مخدرة".

واضاف انه "جرى تسليمه للجهات المختصة لاحالته للقضاء بموجب أحكام المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي".

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