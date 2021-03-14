مثقفون ومنظمات ورجال دين يشكرون قداسة الحبر الاعظم

2021/03/14 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مجموعة من المثقفين ورجال الاعمال والمنظمات والناشطين المدنيين والشخصيات الاجتماعية وطلبة الجامعات في العراق والعالم، رسالة شكر وعرفان الى قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على زيارته التاريخية الى العراق وايلائه الاهتمام بالايزيديين.

وادناه نص الرسالة:

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