اجتماعين مهمين لحسم مشروع قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/14 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يستكمل مجلس النواب، في جلسة يوم غد الاثنين، التصويت على ماتبقى من مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت النائبة الماس فاضل عضوة اللجنة القانونية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: هناك اجتماعين مهمين اليوم لحسم مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

واضافت: الاجتماع الاول سيكون بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاجتماع الثاني سيكون بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية ورئاسة مجلس النواب والاجتماعين سيناقشان مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وحول امكانية الانتهاء من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، قالت النائبة الماس فاضل: الخلافات مستمرة بين الكتل النيابية ونحن ننتظر نتائج الاجتماعين واذا اسفرا عن اي اتفاق فسيتم التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية في جلسة يوم غد الاثنين.

هذا وصت مجلس النواب على عدد من المواد الواردة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية لكن ماتزال هناك خلافات حول 3 مواد من مشروع القانون تخص عدد اعضاء المحكمة وآليات التصويت والترشيح.

PUKmedia خاص

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