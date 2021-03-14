الكشف عن اجراء غير مسبوق في الموازنة لهذه المحافظات

2021/03/14 | 12:43 - المصدر: NRT عربية

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كشف النائب عن محافظة واسط سلمان الغريباوي، الاحد، عن تخصيص صندوق للمحافظات المنتجة للنفط ضمن موازنة 2021.

وقال الغريباوي في تصريح لـ NRT عربية، (14 آذار 2021)، ان "هذا الأمر لم يكن معمولا به في موازنات السنوات السابقة ويبلغ تريليون دولار يقسم وفق انتاج كل محافظة من النفط".

واضاف، ان "هناك جهود تبذل من أجل حسم الديون المستحقة من البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط التي بذمة الحكومة المركزية"، مبينا ان "انتاج محافظة واسط من النفط يتجاوز 240 ألف برميل يوميا".

واشار الى ان "واسط تضم حقلي الأحدب الواقع جنوبي المحافظة المستثمر من شركة صينية وحقل بدرة الواقع شرقي المحافظة والمستثمر من قبل شركة كاز بروم الروسية".

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