تعرض لداعش على القوات الامنية في نينوى

2021/03/14 | 12:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، الاحد، ان القوات الامنية صدت هجوما لعناصر داعش في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مراسلنا، (14 اذار 2021)، ان عناصر من داعش هاجمت القوات العراقية بعد ان تسللت من سوريا الى قضاء سنجار غرب نينوى.

واضاف مراسلنا ان القوات تصدت للهجوم، وباشرت بتمشيط المناطق الحدودية المحاذية لسنجار بحثا عن مسلحي التنظيم.

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