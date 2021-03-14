أربيل تخصص فريقا طبيا لفحص كورونا للوافدين عليها من باقي محافظات العراق

2021/03/14 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة

أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، أن

فريقا طبيا خاصا سيتكفل إجراء الفحوصات

لفيروس كورونا للقادمين من باقي مدن

ومحافظات العراق خلال أيام أعياد نوروز.

وقال خوشناو في

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