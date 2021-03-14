2021/03/14 | 14:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 9 دقیقة

474 مشاهدة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، إحباط محاولة تسلل عناصر من تنظيم داعش من سوريا.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (14 اذار 2021) ، انه "فيما تستمر المحاولات اليائسة من قبل العناصر الارهابية لايجاد موطئ قدم لها على الاراضي العراقية ، تجد الابطال من رجال العراق بالمرصد لها ، حيث تصدت قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة ،ليلة امس ، الى محاولة تسلل من قبل مجموعة ارهابية لغرض العبور من الجانب السوري بإتجاه الاراضي العراقية في "منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار".

وتابع البيان "وفي الوقت ذاته، اشتبكت قواتنا البطلة مع مجموعة ارهابية اخرى من داخل الاراضي العراقية في جبل سنجار بعد ان قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة تم خلاله ايقاف عمليه التسلسل وهروب المجموعة الارهابية باتجاه الاراضي السورية في حين قامت قوة اخرى من قطاعات الحدود بملاحقة العناصر الموجودة على جبل سنجار ومعالجتهم بمختلف الاسلحة ، وقد لاذت هذه العناصر الارهابية بالفرار ، حيث ادى الحادث الى استشهاد احد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس".

وافاد مراسلنا، الاحد، ان القوات الامنية صدت هجوما لعناصر داعش في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مراسلنا، (14 اذار 2021)، ان عناصر من داعش هاجمت القوات العراقية بعد ان تسللت من سوريا الى قضاء سنجار غرب نينوى.

واضاف مراسلنا ان القوات تصدت للهجوم، وباشرت بتمشيط المناطق الحدودية المحاذية لسنجار بحثا عن مسلحي التنظيم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيدا لما نشرهNRT.. العمليات المشتركة تصدر بيانا حول تسلل داعش الى الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيدا لما نشرهNRT.. العمليات المشتركة تصدر بيانا حول تسلل داعش الى الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).