نار الحظر تلتهم الفقير

2021/03/14 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

حاله كباقي بلدان المعمورة يتعرض

العراق لموجة جديدة من سلالة كوفيد

المتحور الذي ادخل البلاد والعباد

دوامة ازمة خانقة صحيا واقتصاديا

واجتماعيا وصولا الى جميع نواحي للحياة

العامة.

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