الناطق بالحق

2021/03/14 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د. طلال فائق الكمالي

زيارة بابا الفاتيكان عدت تأريخية،

وتأريخيتها تجلت بزيارة السيد

السيستاني دامت بركاته، ولعل تصفح أكثر

من مليار انسان للمواقع التي نقلت

حيثيات الزيارة يعد خير دليل على

أهميته

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