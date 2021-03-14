الحلبوسي يهنئ الصابئة المندائيين بعيد البرونايا

2021/03/14 | 14:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أبناء طائفة الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة “البرونايا”.وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الأخير “يتقدم بأجمل التهاني وأزكى التبريكات إلى أبناء طائفة الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)”.وأعرب الحلبوسي، بحسب البيان، عن امنياته بأن “يكون عاما ينعم فيه الجميع بالاطمئنان، وأن يعيده على المندائيين والعراقيين بالخير والوئام والأمان”.

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