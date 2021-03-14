خطة صحيَّة لإجراء اختبارات الدراسات العليا

2021/03/14 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع أعلنت كلية الإعلام في جامعة بغداد، اليوم الأحد، وضع خطة صحيَّة ووقائيَّة لإجراء اختبارات الدراسات العليا.وقال عميد الكلية عمار طاهر، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجان الامتحانية مستعدة لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول بدون معرقلات، لاسيما بعد التأكد من توزيع عدد قليل من الطلبة في كل قاعة ومراعاة استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من فايروس كورونا المستجد من حيث التهوية والتباعد الاجتماعي والخدمات الأخرى كافة".وشدد، على "ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي وضعتها الكلية لضمان سلامة الطلبة والملاك التدريسي والوظيفي المشارك في العملية الامتحانية، ومنها التعليمات الخاصة بدخول وخروج طلبة الدراسات الى قاعات الاختبار التي تراعي التباعد الاجتماعي وتضمن مرورهم بمنظومة التعقيم المركزية وأجهزة الفحص الحرارية".وأضاف طاهر، أن "الكلية حريصة على توفير الدعم الكامل للطلبة وتوفير الأجواء الملائمة لإجراء الامتحانات بانسيابية تامة، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي والأزمة الصحيَّة الحرجة التي تواجه البلد".

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