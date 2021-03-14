احتدام الصراع بين

2021/03/14 | 14:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تتصارع شركة محركات البحث العملاقة غوغل ومقرها كاليفورنيا وشركة البرمجيات التي تتخذ من واشنطن مقراً لها مايكروسوفت، وسط ضغوط من المشرعين والمنظمين على القوة غير العادية التي تمارسها شركتا التكنولوجيا على الحياة الأميركية.

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