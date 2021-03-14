نائب يوضح أهم أسباب تأجيل مناقشة الموازنة يوم غد- عاجل

2021/03/14 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم الاحد، أسباب تأجيل مناقشة قانون الموازنة في جلسة يوم غد الاثنين.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الموازنة ما زالت تعاني من خلافات حادة، وعميقة في 3 ملفات هامة، هي استحقاقات كردستان وسعر الصرف وخصخصة بعض القطاعات الحكومية في ظل تباين الآراء حيالها من قبل القوى النيابية".

وأضاف، أن "تأجيل مناقشة الموازنة في جلسة يوم غد الاثنين ورفعها من جدول الاعمال متوقع منذ أيام، في اطار مساعي قوى سياسية لإعطاء الفرصة الأخيرة لإيجاد مسارات متقاربة لحل الإشكاليات الثلاثة ".

وتوقع أن "يتم إدراج الموازنة على جدول الأعمال نهاية الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل، في ظل وجود ضغط نيابي من اجل حسم ملف الموازنة المتأخر منذ اسابيع عدة".

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