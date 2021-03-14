2021/03/14 | 14:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كركوك محمد الداغستاني عن تأجيل انتخابات الهيئة الادارية للفرع بسبب تحديات واجراءات مواجهة جائحة كورونا ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرع كركوك لنقابة الصحفيين يعلن تأجيل الانتخابات الفرعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرع كركوك لنقابة الصحفيين يعلن تأجيل الانتخابات الفرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).