رئيس اركان الجيش يبحث مع سفير فرنسا وملحقها العسكري التعاون المشترك

2021/03/14 | 14:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يارالله مع السفير الفرنسي برونو اوبير والملحق العسكري الفرنسي لوران فروماجيت التعاون المشترك بين البلدين .وذكر بيان لوزارة الدفاع ان , يار الله استقبل في مكتبه سفير فرنسا وملحقها العسكري ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين "./انتهى2

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