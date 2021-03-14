نتانياهو يكشف سبب تأجيل زيارته للإمارات

2021/03/14 | 14:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه تلقى تحذيرات من الطيران إلى الإمارات عبر المجال الجوي السعودي الأسبوع الماضي بسبب تهديد إطلاق الصواريخ من وكلاء إيران في اليمن.

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