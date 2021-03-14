2021/03/14 | 14:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

سجلت الهند، اليوم الأحد، 25320 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كأكبر عدد من حالات الإصابة بهذا الفيروس في يوم واحد لهذا العام.

وجاءت هذه الحصيلة قبل يوم من فرض إجراءات عزل عام في ولاية ماهاراشترا بغرب البلاد، التي أصبحت بؤرة التفشي الجديدة، إذ أن عدد حالات الإصابة اليومية بهذا الفيروس بلغ ذروته منذ 16 ديسمبر الماضي.

وبلغ عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 161 وفاة بسبب فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات جراء هذا الفيروس إلى 158607 وفيات، في حين أن متوسط حالات الوفاة اليومية بسبب جائحة كورونا بلغ مئة مريض، منذ أوائل شباط الماضي.

وتحتل الهند حاليا المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث سجلت حتى الآن نحو 11.36 مليون إصابة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).