آرسنال وتوتنهام وجهاً لوجه في “ديربي لندن”

2021/03/14 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

يستضيف آرسنال فريق توتنهام، في لقاء “ديربي” شمال لندن، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.ومن المتوقع أن يكون “ديربي” لندني مثير، في ظل رغبة كلاً من آرسنال وتوتنهام في الاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، إذ يحتل “الغانرز” المركز العاشر برصيد 38 نقطة فيما يأتي “السبيرز” في المرتبة السابعة برصيد 45 نقطة.ويدخل آرسنال وتوتنهام مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأوروبي للفريقان على مستوى مسابقة الدوري الأوروبي، من خلال تحقيق فريق “المدفعجية” الانتصار خارج ملعبه على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3–1، كما تغلب “السبيرز” على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2-0، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من المسابقة.وفشل آرسنال في تحقيق الفوز على توتنهام خلال آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين في جميع المسابقات، بتلقيه الهزيمة في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، وكان آخر فوز حققه “الغانرز” على السبيرز في جميع المسابقات كان بنتيجة 4-2، في كانون الأول عام 2018 بالدوري الإنجليزي.



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