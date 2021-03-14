العراق يكشف خارطة الغاز المنتج خلال الشهر الماضي.. احصائية تكذب “الارقام المتفائلة”: المحروق يتساوى مع المستثمر عكس المعلن!

2021/03/14 | 14:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

منذ فترة ووزارة النفط العراقية تتحدث عن توجه لاستثمار كافة الغاز المنتج في الحقول النفطية والذي يخرج بشكل ذاتي اثناء عمليات استخراج النفط، وبينما تتحدث وزارة النفط عن انتاج 2.7 مليار متر مكعب من الغاز (2700 مقمق)، تبين أن المسيطر عليه يفوق المحترق، حيث ان المسيطر عليه او المستثمر يبلغ 1.7 مليار (1700 مقمق) مقابل 1.2 مليار يتم احراقه لعدم القدرة على استثماره.

الا ان حسب اعلان وزارة النفط اليوم حول كمية الغاز المنتج والمحترق تبين وجود ارتفاع بكمية الغاز المنتج بحسب وصف الوزارة، ويعود ذلك لارتفاع انتاج النفط خلال الشهر الماضي.

وأعنت وزارة النفط في بيان إنتاج 79.9 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مبينة أن 39.9 مليار قدم مكعب أحرقت دون استغلال، خلال هذه الفترة.

وبحسب إحصائية لوزارة النفط أصدرتها، اليوم الأحد، فإن ارتفاعا طفيفا في الإنتاج خلال يناير الماضي، صعودا من 77.6 مليار قدم مكعب في ديسمبر/ كانون أول 2020.

والكمية المعلنة والبالغة 79.9 مليار قدم مكعب (7990 مقمق)، يعني أن العراق انتج يوميًا خلال الشهر الماضي 2663 مقمق يوميًا، وهو مقارب للرقم التقريبي المعلن في وقت سابق والبالغ 2700 مقمق، فيما يعني ان المحروق البالغ 39.9 مليار (3990 مقمق)، يعني ان العراق احرق يوميا 1330 مقمق، وهو رقم اكبر من المعلن أن العراق يحرق فقط 1200 مقمق، بمقدار يفوق الـ100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، بالمقابل يعني ان العراق استثمر فقط 1333 مقمق من الغاز، وهو رقم مقارب لما يحرقه، وليس كما تعلن وزارة النفط انها تستثمر 1500 مقمق يوميًا.

ارقام وزارة النفط “متفائلة”

وكانت وزارة النفط قد كشفت وزارة النفط، في وقت سابق عن مشاريع لاستثمار (1200 مقمق) في اليوم من الغاز المصاحب للنفط والذي يتم حرقه، حيث قال وكيل الوزارة حامد يونس في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الغاز العراقي يقسم الى نوعين هما: غاز مصاحب للنفط، وغاز حر، وأن الغاز المصاحب يعتمد اعتمادا كليا على كمية النفط الخام المنتج حيث يعزل من النفط”.

وأضاف، أن “كمية الغاز المصاحب للنفط تبلغ 2700 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم”، لافتا الى أن “الكمية المستثمرة منه حاليا تقدر بـ 1500 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد، وأن جزءا منه يذهب الى المحطات الكهربائية فيما يذهب الجزء الاخر الى الاستهلاك المحلي مثل الغاز السائل.

وأشار الى أن “المتبقي من الغاز المصاحب غير المستثمر يقدر بـ 1200 مليون قدم مكعب في اليوم، وأن وزارة النفط تخطط منذ عام 2015 لاستثمار الغاز المصاحب بشكل كامل وسريع”.

ولفت الى “وجود مشاريع قيد التنفيذ، منها مشروع غاز الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب في اليوم، إضافة الى مشروع غاز الحلفاية بـطاقة 300 مليون قدم مكعب في اليوم، ومشروع غاز ارطاوي في محافظة البصرة بـطاقة 400 مليون قدم مكعب في اليوم، ومشروع ارطاوي غاز الجنوب بطاقة 300 مليون قدم مكعب في اليوم”، موضحا أن “هذه المشاريع ستنجز حسب الجدول الزمني المحدد لها، وسيتم استثمار كامل الغاز المصاحب للنفط الخام”.

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