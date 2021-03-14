الغانمي يلتقي الطلبة العراقيين بكلية الشرطة القطرية

2021/03/14 | 14:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، بالطلبة العراقيين، بكلية الشرطة القطرية، في العاصمة القطرية الدوحة.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن “مركز القيادة الوطني في العاصمة القطرية الدوحة التي وصلها يوم أمس السبت، حيث اطلع الوزيرعلى التقنيات الموجودة في هذا المركز وآلية العمل فيه، وجرى بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات”.وأضاف، […]

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