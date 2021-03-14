النفط العراقية: تفاهمات مع الشركات المشغلة للحقول بشأن تعويضات خفض الإنتاج

2021/03/14 | 14:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وكيل وزارة النفط العراقية، حامد يونس الزوبعي، اليوم الأحد، إن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية وله موقع أساسي من ناحية التأثير على القرار وتحديد السياسات التي تكون مبنية على قاعدة اقتصادية مفيدة للبلد.وأضاف الزوبعي، أنه …

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