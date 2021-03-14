النجف تسجل 470 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

2021/03/14 | 14:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في المحافظة، حيث سجلت 470 إصابة جديدة و4 وفيات.وذكرت صحة النجف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم اجراء 1731 فحص مختبري في المحافظة لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR”.وأوضح البيان، ان “الاصابات الجديدة بلغت 470 وحالات …

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