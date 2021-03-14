2021/03/14 | 14:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تجاوزت العملة الافتراضية الأبرز عالميا “بيتكوين” السعر القياسي السابق لتسجل مستوى تاريخيا جديدا عند 61.6 ألف دولار للوحدة.الارتفاع الكبير يأتي وسط قبول متزايد للعملة عالميا من جانب الأفراد والشركات، الذين وجدوا في الإقبال على العملات الافتراضية أداة استثمار قصيرة الأجل لتوفير سيولة وأرباح مرتفعة.وصعد سعر وحدة بيتكوين عند الساعة (05:10 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستوى تاريخي جديد لـ”بيتكوين” 61.6 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستوى تاريخي جديد لـ”بيتكوين” 61.6 ألف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).