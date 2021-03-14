أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات في “الليغا”

2021/03/14 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس، في الارتقاء لوصافة أكثر لاعبي الدوري الإسباني تحقيقاً للانتصارات في تاريخ المسابقة، بعد فوز “الميرينغي” أمس السبت، على ضيفه إلتشي 2-1.

وضمت قائمة “توب 10” لأكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات في “الليغا”، 6 لاعبين من ريال مدريد و4 من برشلونة.

وعادل راموس بهذا الفوز رقم انتصارات حارس ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، بعد أن رفع رصيده إلى 334 فوزاً في الدوري الإسباني، ليتقاسم الثنائي المركز الثاني في قائمة أكثر لاعبي “الليغا” تحقيقاً للفوز، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الذي حقق 377 فوزاً مع البارسا، حتى الآن.

وكشف الموقع الرسمي لليغا الإسبانية، ونقله اليوم السابع، عن أكثر 10 لاعبين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ الدوري الإسباني:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 377 فوزاً.2- الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد) – 334 فوزاً.3- الإسباني إيكر كاسياس (ريال مدريد) – 334 فوزاً.4- الإسباني أندوني زوبيزراريتا (برشلونة) – 333 فوزاً.5- الإسباني راؤول غونزاليس (ريال مدريد) – 324 فوزاً.6- الإسباني تشافي هيرنانديز (برشلونة) – 322 فوزاً.7- الإسباني أندريس إنييستا (برشلونة) – 312 فوزاً.8- الإسباني مانويل سانشيز (ريال مدريد) – 312 فوزاً.9- الإسباني باكو بويو (ديبورتيفو لا كورونيا – إشبيلية – ريال مدريد) – 285 فوزاً.10- الإسباني باكو خينتو (ريال مدريد) – 285 فوزاً.

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