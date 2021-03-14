الأردن يؤجل عقد المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية

2021/03/14 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأردن، اليوم الأحد، تأجيل عقد المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية، والذي كان من المقرر عقده تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يومي 15 و16 ماس (آذار) الجاري إلى إشعار آخر.

وقال ديوان الخدمة المدنية الأردني، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إن “قرار التأجيل جاء نظراً للظروف الراهنة والاستثنائية وارتفاع مؤشرات المنحنى الوبائي في المملكة”.

وعزا البيان قرار التأجيل أيضاً إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والمتضمنة زيادة ساعات الحظر وغيرها من الإجراءات.

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