2021/03/14 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يعلن افتتاح مدارس جديدة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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