2021/03/14 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي عن مشاركته للاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن محاولات التطهير العرقي بحق الكورد غربي كوردستان.

وقال عبدي في تغريدة على حسابه في (تويتر) اليوم الاحد، "نرحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى انسحاب قوات الاحتلال التركية غير الشرعية من شمال سوريا".

وأضاف، "نشارك برلمان الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن محاولات التطهير العرقي التي تقوم بها تركيا ضد الكورد في سوريا".

واعتمد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها بعد أن "احتلت شمال سوريا عرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر" بحسب ما جاء في نص مشروع القرار.

PUKmedia متابعة

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبدي: ندعم مشروع قرار أوروبي يدعو تركيا للانسحاب من شمال سوريا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبدي: ندعم مشروع قرار أوروبي يدعو تركيا للانسحاب من شمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).