انهاء تحضيرات الذكرى 33 على قصف حلبجة بالكيمياوي

2021/03/14 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت اللجنة العليا للذكرى السنوية الثالثة والثلاثين على قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية اليوم الاحد، باشراف محافظ حلبجة ازاد توفيق وبحضور نائب المحافظ وقائممقام حلبجة، وذلك في مبنى ديوان المحافظة.

وقال محافظ حلبجة خلال الاجتماع، سنرحب باي شخص واي طرف واية دولة تحضر ذكرى قصف حلبجة ونريد ان تشارك جميع الشرائح المختلفة في هذه المناسبة.

وصادقت اللجنة العليا على اخر التحضيرات لاحياء الذكرى وكلف محافظ حلبجة جميع اعضاء ومؤسسات اللجنة بالقيام بواجباتها.

ومن المقرر ان تنطلق فعاليات الذكرى الثالثة والثلاثين على قصف حلبجة بالكيمياوي يوم الثلاثاء 16/3/2021 من مفرق عمر خاور الى مزار الشهداء ووضع اكاليل الورد على المزار وفاءا للشهداء ومن ثم القاء كلمة عوائل الشهداء والحكومة وادارة حلبجة.

PUKmedia فرحان حمه خان

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