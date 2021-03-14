ابنة شقيقه: حظر ترامب على تويتر أضر به أكثر من خسارة الانتخابات

2021/03/14 | 14:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قالت ابنة شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، ماري إن حجب حسابه على “تويتر” أزعجه أكثر من الهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وقالت ماري في تصريح لصحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، “أعتقد أن حظر “تويتر” ورفض جمعية اللاعبين المحترفين الأمريكيين للغولف “PGA” من إقامة بطولة في ملعبه ربما كان أسوأ شيء حدث له منذ أربع سنوات”.

وتابعت: “كيف يدير الأمور بدون تويتر؟ لأنه حتى يجب أن يدرك أن الناس لا ينتبهون إليه حقًا بنفس الطريقة”، مشيرة إلى أنه “من الواضح أن هذه الأشياء مع الحزب الجمهوري تساعده لأنه تخيل لو لم يكن لديه ذلك.



إذا أصبح غير ذي صلة مثل أي شخص آخر يخسر الانتخابات، فأعتقد أن حالته العقلية ستكون مختلفة كثيرًا”.

وتردد تعليقاتها صدى تعليقات ماجي هابرمان، مراسلة صحيفة نيويورك تايمز في فبراير، التي قالت إن ترامب كان أكثر تعاسة عندما اكتشف أنه فقد امتياز استضافة بطولة PGA في بيدمينستر أكثر مما كان بشأن إجراءات العزل ضده، والتي كانت جارية في الوقت.

وقالت هابرمان على تويتر “إنه غاضب من المساءلة، كما يقول الأشخاص الذين تحدثوا إليه.



لكن رد الفعل على قرار PGA كان ترتيبًا مختلفًا من حيث الحجم”.

هذا وكتبت ماري ترامب سابقًا كتابًا عن عائلة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بعنوان “أكثر من اللازم ولا يكفي أبدًا: كيف خلقت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم”.



وفي مذكراتها، قالت ابنة أخ ترامب، وهي طبيبة نفسية معتمدة، إن الرئيس السابق أظهر منذ سن مبكرة استعدادًا لخداع الآخرين ومضايقتهم لمصلحته الخاصة.

حاول شقيق الرئيس السابق، روبرت ترامب، منع نشر الكتاب في المحاكم، مستشهداً باتفاق ماري بعدم الإفصاح وحكمت المحكمة في الولايات المتحدة لصالحه، لكن تم نقضه في أعلى درجة حتى قبل صدوره، أصبح الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا.



في اليوم الأول، تم بيع أكثر من 950 ألف نسخة بأشكال مختلفة، محطمة الرقم القياسي في اليوم الأول من المبيعات.

في وقت سابق، قامت شركة “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستغرام” و”يوتيوب” بحظر حسابات ترامب لفترات زمنية مختلفة بسبب الفيديو ورسائله إلى المتظاهرين الذين قاموا بأعمال الشغب في مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير.



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