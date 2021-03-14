التربية تحدد موعد أولي بشأن امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول

2021/03/14 | 14:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، موعد إعلان موعد إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، فيما اشارت الى حرصها على أداء الامتحانات حضورياً.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي، إن “الوزارة لا يمكنها وضع جدول امتحاني في يومي السبت والأحد، إضافة إلى الموقف الوبائي لديه سلطة في اتخاذ القرار”، مؤكداً أن “وزارة التربية ستعلن عن موعد الامتحانات خلال الاسبوع الحالي”.وتابع أنه “بعد استحصال الموافقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أداء امتحانات نصف السنة، ستقوم الوزارة باتخاذ القرارات في الظرف الاستثنائي وغير الطبيعي، ووضع آلية جديدة تتناسب مع معطيات الواقع ومع معطيات الموقف الوبائي”.وأشار […]

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