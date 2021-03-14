وزارة التربية تحدد موعد إعلان إجراء امتحانات نصف السنة

2021/03/14 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلامي حددت وزارة التربية ، اليوم الأحد، موعد إعلان موعد إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، فيما اشارت الى حرصها على أداء الامتحانات حضورياً. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لا يمكنها وضع جدول امتحاني في يومي السبت والأحد، إضافة إلى الموقف الوبائي لديه سلطة في اتخاذ القرار"، مؤكداً أن "وزارة التربية ستعلن عن موعد الامتحانات خلال الاسبوع الحالي".وتابع أنه "بعد استحصال الموافقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أداء امتحانات نصف السنة، ستقوم الوزارة باتخاذ القرارات في الظرف الاستثنائي وغير الطبيعي، ووضع آلية جديدة تتناسب مع معطيات الواقع ومع معطيات الموقف الوبائي".وأشار إلى أن التكهن بشان إنهاء العام الدراسي بعد امتحانات نصف السنة يعطي فرصة للطلبة والتلاميذ للتكاسل عن أداء دراستهم واتمام مهامهمولفت إلى أن "المسؤول الوحيد عن هذه القرارات هي وزارة التربية، التي لم تعلن إلى الآن عن موعد امتحان نصف السنة لكنها قريبة جدا، ستعلن الآليات ومواعيد الاختبارات".وأكد أن "الوزارة حريصة على أن يؤدي الطالب الامتحان حضورياً داخل الصف، خصوصا انها وضعت تكثيفاً للمنهج بما لا يؤثر في القيمة المعلوماتية للطالب".

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