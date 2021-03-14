غضب نيابي بفعل ملف الحصة التموينية.. هذا ماسيحدث قريبًا

2021/03/14 | 14:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ليال محمد البياتي ، الأحد، أن انعدام مفردات البطاقة التموينية تشكل عبئا على المواطنين في الظروف الاستثنائية التي تمر به البلاد، محذرة من أن تأخر توزيع المفردات تهدد بأزمة انفجار شعبي.

وقالت البياتي في تصريح صحفي إنه “سبق وأن تمت مطالبة وزير التجارة خلال استضافته داخل مجلس النواب بمعالجة مفردات البطاقة التموينية دون جدوى”.

وأضافت أن “الوزارة لم تنظر بعين الفقراء الذين هم أحوج لمفردات الطحين والرز وكلاهما يتأخران لاشهر عن موعد الاستلام ويصلان بنوعية رديئة”، مشيرة إلى أن “بغداد تعد أكثر المحافظات العراقية ارتفاعا للأسعار وأكثرها غلاء”.

وأشارت البياتي إلى أن “المتعاقبين على وزارة التجارة السابقون والحالي لا يمتلكون أي خطط لإنعاش مفردات البطاقة التموينية”.

وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت اعتبرت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن ملف البطاقة التموينية عانى منذ زمن النظام السابق من مشاكل الفساد المالي والإداري، مبينة أن ملف البطاقة التموينية انهكته أيادي الفساد الاخطبوطي.

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