السلطات الايرلندية تعلق استخدام لقاح “استرازينيكا”

2021/03/14 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت السلطات الصحية في ايرلاندا استخدام لقاح استرازينيكا البريطاني المضاد لفايروس كورونا.

واوصت السلطات الايرلندية تعليق استخدام اللقاح بسبب المخاوف من الاعراض الجانبية التي ظهرت على بعض الذين تم اعطاؤهم اللقاح حيث ظهرت عليهم اعراض الجلطات الدماغية بعد نحو أسبوع من اخذ اللقاح.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت ان خبراءها تدرس هذا اللقاح بعد ورود معلومات عن اعراض جانبية مصاحبة له.

هذا وأوقفت بعض الدول استخدام هذا اللقاح لحين صدور بيان من الصحة العالمية يعطي الضوء الأخضر في استخدامه حيث علقت بلغاريا والدنمارك وايسلاندا والنرويج وإيطاليا إضافة الى تايلاند علقوا استخدام هذا اللقاح لحين بيان موقف الصحة العالمية منه.

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