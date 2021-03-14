البرلمان التركي يوافق على إطلاق حصة العراق المائية

2021/03/14 | 14:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوافق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة للعراق.وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد في تصريح صحفي، ان “المبعوث التركي الخاص أكد أن هناك اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل، بعدما وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التي تلزم الحكومة التركية بإطلاق الحصة المائية …

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