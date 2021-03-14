التربية تحدد موعد الإعلان عن إمتحانات نصف السنة

2021/03/14 | 14:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، انها ستحدد موعد إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول خلال الاسبوع الحالي، فيما نوهت الى حرصها على اداء الامتحانات حضورياً.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية، ان “وزارة التربية لا يمكنها وضع جدول امتحاني في يومي السبت والأحد، إضافة إلى الموقف الوبائي لديه سلطة في …

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