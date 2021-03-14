2021/03/14 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الاحد (14 آذار 2021)، بمصرع شخص ناشط في مجال التوعية المرورية لسائقي الدراجات في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حادثاً مروري في ديالى بقضاء خانقين أودى إلى مصرع المشرف على فريق هارلي للدراجات النارية، والناشط في مجال التوعية المرورية لسائقي الدراجات".

وأوضح، أن "الشخص الذي لقي مصرعه، اسمه محمد قاسم، وكان يقود دراجة نارية، واصطدم بشاحنة على طريق المنذرية قرب خانقين 100كم شمال شرق بعقوبة، ما أدى إلى مصرعه على الفور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المشرف على فريق ’’هارلي’’ بحادث سير في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة المشرف على فريق ’’هارلي’’ بحادث سير في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).