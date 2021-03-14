4 وفيات وأكثر من 450 إصابة جديدة بكورونا في النجف

2021/03/14 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأحد (14 آذار 2021)، الموقف الوبائي في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، الذي أظهر إصابة 470 شخصاً بفيروس كورونا، ووفاة 4 آخرين.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "1731 فحصاً مختبرياً أُجري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وأظهرت إصابة 470 شخصاً، وشفاء 553 آخرين، فضلاً عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة".

وأضاف البيان، أن "من بين الاصابات (23) اصابة لمنتسبي دائرة صحة النجف، ليرتفع إجمالي الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة إلى 3253 إصابة".

وأشار إلى أن "مجموع الاصابات الكلي في المحافظة ارتفع إلى 39640، ومجموع حالات الشفاء بلغ 32288 حالة، بينما زاد عدد الوفيات الكلي ليصبح 382، أما مجموع الحالات التي ما زالت تحت العلاج فبلغ عددها 6970".

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