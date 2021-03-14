صحة كركوك تسجل ثلاث وفيات بكورونا

2021/03/14 | 14:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلنت دائرة صحة محافظة كركوك عن تسجيل 57حالة اصابة جديدة و37حالة شفاء وثلاث وفيات ، بفيروس كورونا ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية./ انتهى

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