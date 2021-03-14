مقترح للخارجية الإيرانية بإلغاء سمات الدخول مع العراق

2021/03/14 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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قدمت وزارة الخارجية الإيرانية مقترحاً إلى مجلس الوزراء يقضي بإلغاء سمات الدخول بين إيران والعراق لحملة الجوازات العادية.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، نقلا عن الموقع الإعلامي لمكتب مجلس الوزراء الإيراني، بأن وزارة الخارجية قدمت الإقتراح إلى مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه، بعد اتفاقات مبدئية تم التوصل إليها بين الحكومتين، الإيرانية والعراقية، بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بالنسبة لحملة الجوازات العادية.

وتم تقديم المقترح إلى الحكومة الإيرانية لدراسته والموافقة عليه بناء على الملاحظة رقم (43) من قانون الموازنة المعدل لعام (1963)، من أجل وضع لوائح لإعفاء حاملي جوازات السفر العادية من التأشيرة من قبل الحكومتين، الإيرانية والعراقية، بشرط المعاملة بالمثل.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المقترح قد أصبح قيد الدراسة والإقرار من قبل لجنة الشؤون السياسية والدفاع بمجلس الوزراء.

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