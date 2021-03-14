الجزء العراقي الأكثر تضررًا من كورونا خلال الفترات السابقة.. وضع “مختلف” لكورونا في منطقة الكرخ ببغداد

2021/03/14 | 19:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن المدير العام لصحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاحد، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بفايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم، فيما جاءت الاصابات اقل من حالات الشفاء بنحو النصف.

وبلغ عدد الاصابات 349 موزعة كالآتي:

أبو غريب ————10

الإسكان—————-3

البياع—————–18

التاجي—————–13

التاجيات —————-2

الحرية—————–34

الدورة——————6

الرحمانية —————5

السيدية—————-17

الشالجية —————-5

الشرطة الخامسة———-1

الشعلة—————–33

الطوبجي —————-2

العامرية—————-11

العطيفية —————6

العلاوي—————–2

الغزالية—————-24

القادسية—————8

الكاظمية ————–32

المحمودية————-20

المنصور—————23

الوشاش—————-5

اليرموك—————-7

حي الجامعة————13

حي الجهاد————-11

حي الخضراء————3

حي العامل————-16

حي القادسية———–2

سبع البور————–1

شارع حيفا————-2

كرادة مريم————-3

سكنة جانب الرصافة —–9

محافظة بابل————1

محافظة ذي قار ———-1

الشفاء: 701..



الوفيات: 5

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