مقترح إيراني لإلغاء تأشيرة الدخول مع العراق

2021/03/14 | 19:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدمت وزارة الخارجية الإيرانية مقترحا إلى مجلس الوزراء يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول مع العراق.

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وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب مجلس الوزراء في إيران، وتابعه "ناس" (14 اذار 2021)، بأن "وزارة الخارجية قدمت مقترح إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق إلى المجلس للمصادقة عليه بالنظر إلى التوصل لاتفاق مبدأي مع الجانب العراقي بهذا الشأن".

وتابع: "أدرج المقترح المذكور على جدول أعمال اللجنة السياسية والدفاعية في مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه".

وأشار المكتب إلى أن المقترح يشمل حملة الجوازات العادية بشرط المعاملة بالمثل من قبل البلدين.

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