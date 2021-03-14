ماركس الحكيم الثائر - الفاضل ساسي

2021/03/14 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفاضل_ساسي يكرم الوطنيون الديمقراطيون الماركسيون اللينينيون بتبجيل الرفيق كـارل مـاركس، قائد ومعلم الطبقة العاملة العالمية في ذكرى وفاته.



وذلك أسوة بملايين الأشخاص في العالم ممن يتذكرون بعرفان الجميل الرجل الذي صرف حياته كلها في البحث عن الحقيقة، والدفاع عن حقوق العمال و الشعوب، وعن حرية الإنسان في كل مكان .



يرقد ماركس الآن في الضريح العائلي لاسرته في مقبرة "هايغت" بشمال لندن، على ربوة تطل على المدينة ......





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