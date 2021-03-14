التربية تصدر توجيها قبيل امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول

2021/03/14 | 19:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه وزير التربية، علي حميد الدليمي، الاحد، بإيقاف بث دروس الكورس الثاني والاكتفاء بمراجعة المواد السابقة، لتحضير الطلبة للامتحانات المقبلة (نصف السنة ونهاية الكورس الاول).

وقال المكتب الاعلامي للدليمي في بيان اليوم، (14 آذار 2021)، ان "وزير التربية وجه المديريات العامة للتربية والاشراف التربوي بالايعاز الى الملاكات التعليمية والتدريسية لايقاف بث دروس الكورس الثاني والتركيز على مراجعة المواد التي تم دراستها اثناء الكورس الاول من العام الدراسي الحالي 2020 _ 2021".

وأوضح البيان، ان "هذه الخطوة تأتي حرصا من الوزارة على مساعدة الطلبة من اجل التحضير للامتحانات القادمة (نصف السنة ونهاية الكورس الاول) والتي سيتم تحديدها قريبا جدا".

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