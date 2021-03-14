القانونية النيابية: القوى الشيعية تضغط لتمرير مصالح ضيقة وطائفية داخل البرلمان!

2021/03/14 | 19:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استغربت النائبة بهار محمود، الاحد، من "القوى الشيعية" ومحاولاتهم لتمرير مصالح حزبية عبر ربط قضيتي المحكمة الاتحادية والموازنة بملف واحد.

وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية في حديث خاص لـ NRT عربية (14 اذار 2021)، إن "الأحزاب الشيعية تحاول الربط بين قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية لتمرير مصالح حزبية، فضلا عن محاولاتهم لعرقلة اجراء الانتخابات الا بعد ربطها بتمرير قانون المحكمة الاتحادية وهذا أمر كارثي ولعب بأساسيات البلد من أجل تمرير مصلحة ضيقة وطائفية".

وأضافت أنه "فضلا عن صلاحيات المحكمة في المصادقة على الانتخابات، فان المادة (96) من الدستور أعطت للمحكمة كذلك صلاحيات الحسم في خلافات السلطات وتفسير القوانين بما يخدم مصلحة البلد، واي خطأ في هذا القانون سيؤدي إلى عدم استقلالية القضاء ويجعله مسيس وفق رغبات جهة معينة".

ولفتت إلى ان "المادة (65) في الدستور تنص على تشكيل المجلس الاتحادي اي الشق الثاني للسلطة التشريعية، وأعطته صلاحية ترشيح وتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية، وبما ان العراق لم يقم بتشكيله فقد أصبح لدينا فراغ دستوري ومشكلة في قانون المحكمة الاتحادية، كونه لم يتم التوافق على بديل وقد ذهب البعض إلى تشكيل مجموعة من مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وهم يقومون بالترشيح ثم يصادق عليه البرلمان ، فيما يذهب آخرون الى ان يتم الترشيح عن طريق ديوان الوقفين السني والشيعي هم من يحددون خبراء الفقه الاسلامي بالتعاون مع وزارة الاوقاف في إقليم كردستان".

وأكدت محمود انه "بالرغم من ان الاسلام دين الدولة فهذا لا يعني عدم وجود مكونات أخرى"، مشيرة الى "ضرورة الحفاظ على حقوق كل المكونات لان التوافق بمثل هكذا قوانين بالنسبة لمجلس النواب يكون ليس بالأمر".

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