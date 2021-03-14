2021/03/14 | 19:54 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأحد 14 مارس 2021 | 07:51 مساءً | عدد القراءات : 4

ايران..



مقترح لغاء تأشيرات الدخول (الفيزا) مع العراق

قدّمت وزارة الخارجية الايرانية مقترحا الى مجلس الوزراء يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول {الفيزا} مع العراق للمصادقة عليه.

وأفاد الموقع الاعلامي لمكتب مجلس الوزراء في ايران ان "وزارة الخارجية قدمت مقترح الغاء تأشيرات الدخول مع العراق الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بالنظر الى التوصل لاتفاق مبدأي مع الجانب العراقي بهذا الشأن".

وأدرج المقترح المذكور على جدول أعمال اللجنة السياسية والدفاعية في مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه.

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