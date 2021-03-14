ترجيح بارتفاع درجات الحرارة خلال يومين

2021/03/14 | 19:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي نائل العلي، هطول الامطار نهاية الشهر الجاري، لافتا الى ان اجواء اكثر حرارة خلال اليومين المقبلين وخاصة جنوبي العراق.

وقال العلي في بيان، تابعه PUKmedia اليوم الاحد: انه لاتوجد امطار يوم غد الاثنين وباقي ايام الاسبوع في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية مع فرص زخات متفرقة شمالا وبالاخص في المناطق الجبلية عشوائيه ليوم غد الاثنين والثلاثاء، لافتا الى ان اجواء اكثر حرارة خلال اليومين القادمين وبالاخص في جنوب العراق.

واضاف: ان رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة في المناطق الغربية وتستمر إلى يوم الأربعاء بعدها تتحول إلى الشمال الغربي، مشيرا ان الامور مبشرة من ناحية الأمطار نهاية الشهر أو بداية الشهر القادم..

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