بختيار شاويس: التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية بثلثي الاصوات

2021/03/14 | 19:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث بإسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، ان الكورد يرغبون بالتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية وباقي مشاريع القوانين ان لا تكون بالاغلبية بل بثلثي الاصوات.

وقال الدكتور بختيار شاويس المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الأحد: انه من المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم غد الاثنين جلسة لاستكمال التصويت على فقرات مشروع قانون المحكمة الاتحادية، الخلافية، مبينا ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا في وقت سابق من اليوم مع الكتل النيابية، وانه من المقرر ان يجتمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية، لغرض تمرير مشروع القانون.

وأضاف: انه لدينا ملاحظات على مشروع قانون المحمة الاتحادية ونريد ان لا يكون التصويت على مشروع القانون وباقي المشاريع بالاغلبية، بل ان يكون بتصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب كي لا يتم تهميش الكورد.

واشار الى، ان موضوع فقه اعضاء المحكمة محط خلاف، بأن يكون الفقه الاسلامي من عدمه، لافتا الى ان باقي المكونات طالبت ان يكون لها اعضاء في المحكمة، الا ان الجدل حول هذه المسألة لم تحسم ايضا.

هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم غد الاثنين جلسته الاعتيادية رقم 42 للتصويت على عدد من مشاريع القوانين، أهمها مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت النائب ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في تصريح سابق لـ PUKmedia، اليوم الأحد: ان مجلس النواب سيعقد في تمام الخامسة مساءً من يوم غد الاقنين الموافق 2021/3/15 جلسته رقم 42 للتصويت على 4 مشاريع قوانين أهمها استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وحول مشروع قانون الموازنة، بينت شيخ دلير ان مشروع القانون سيتم ادراجه ضمن الجلسات الاخرى بعد استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية، لافتة الى ان جلسة يوم غد تتضمن ايضا اجراء القراءة الثانية لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.

PUKmedia خاص

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