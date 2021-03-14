أمين بغداد يلتقي الكاردينال لويس ساكو: العاصمة متحف للتاريخ والتراث

2021/03/14 | 19:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد أمين بغداد علاء معن، الاحد، على ضرورة المحافظة على الابنية التراثية ودور العبادة، فيما اشار الى مساعي لاقامة مؤتمر دولي توجه فيه دعوات الى كبار المعماريين والاستشاريين في العالم لمناقشة الرؤى والافكار للنهوض بواقع العاصمة.وذكرت الامانة في بيان، ان “أمين بغداد علاء معن استقبل غبطة الكاردينال مار لويس ساكو والوفد المرافق له […]

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