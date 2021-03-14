نواب المكونات بشأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية: منافياً للدستور وحقوق الإنسان

2021/03/14 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر خمسة نواب، عن المكونات، اليوم الأحد، بيانا مشتركا بشأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية، فيما رأوا أنه منافٍ للدستور وحقوق الإنسان، على حد تعبيرهم.وجاء في البيان الذي أمضى عليه النواب أسوان الكلداني، وهوشيار قرداخ، والنائب ريحانة حنا ايوب، والنائب بيداء السلمان، والنائب نوفل الناشئ، وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “تشريع […]

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